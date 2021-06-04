В Одессе пьяная женщина с младенцем на руках возмутила очевидцев: падала и ругалась на прохожих

Она была не в состоянии что-то объяснить копам, которые прибыли на вызов свидетелей.

В Одессе нетрезвая женщина, едва держась на ногах, ходила по улицам города с младенцем на руках. Очевидцев возмутило то, что она несколько раз падала и ругалась в сторону прохожих, которые, беспокоясь за ребенка, делали ей замечания.

Об этом сообщили в патрульной полиции.

Инспекторы мгновенно прибыли на место вызова и увидели женщину с двухмесячным ребенком на руках в беспомощном состоянии. Объяснить что-либо она была не в состоянии и своим поведением могла нанести вред ребенку. 37-летнюю женщину с младенцем патрульные доставили в отделение полиции.

Для установления состояния здоровья инспекторы вызвали скорую помощь, а женщину с явными признаками алкогольного опьянения передали сотрудникам ювенальной превенции.

Напомним, в Харькове правоохранители составили протоколы на женщину, которая просто на улице била маленького ребенка. Издевательство над малыша зафиксировали на видео очевидцы и выложили в соцсети.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку