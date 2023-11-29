В Одессе пьяный подросток стрелял по людям, "чтобы испугать": чем все закончилось

В Одессе задержан подросток, который открыл огонь из пистолета в сторону гражданского, чтобы "напугать" его.

В среду, 29 ноября, подросток из Одессы открыл огонь по людям и пытался спрятаться в общежитии.

Об этом сообщает Патрульная полиция Одесской области.

На месте происшествия заявитель сообщил, что неизвестный гражданин произвел выстрел в его сторону и, убегая, забежал в дом недалеко от общежития.

После того, как правоохранители получили приметы нарушителя, инспекторы приступили к обследованию дома. В одной из комнат общежития патрульные обнаружили 17-летнего парня, похожего по описанию, с явными признаками алкогольного опьянения.

Также правоохранители обнаружили в помещении предмет, похожий на огнестрельное оружие. Позже подросток признался, что хотел просто напугать людей.

В настоящее время следственно-оперативная группа выясняет все детали инцидента.

В Одессе подросток стрелял по людям / Фото: facebook.com/Патрульная полиция Одесской области

Напомним, во Львовской области злоумышленник выстрелил из стартового пистолета в голову мужчине, который сделал ему замечания относительно русского языка. Нападающему назначили три года заключения.

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