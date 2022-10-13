Категория
Украина
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

В Одессе пьяный водитель устроил погоню с полицейскими: GTA San Odessa (видео)

Дата публикации
Просмотры
626
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
В Одессе пьяный водитель устроил погоню с полицейскими: GTA San Odessa (видео)

Скриншот с видео

Пьяный водитель нарушал ПДД и устроил погоню.

В Одессе за 30 минут до комендантского часа 12 октября водитель нарушил правила дорожного движения, игнорировал требования патрульных остановиться и устроил погоню.

Об этом сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Украины Алексей Белошицкий.

Оказалось, что нарушитель был пьяный — алкотестер Драгер показал 2,96 промилле.

"GTA San Odessa или преследование пять звезд. За пол часа до начала комендантского часа главный герой видео нарушает ПДД и решает "набрать звезд". Всячески игнорирует требования патрульных и продолжает движение. Но в жизни патрульные более ловкие и умные. Так что 5 звезд так и не набрал)” – написал Белошицкий.

Он отметил, что звуки стрельбы и взрывов на видео с места происшествия – это компьютерная графика и компиляция, автор неизвестен.

Напомним, в городе Каменское на Днепропетровщине произошло масштабное ДТП с пассажирским автобусом и легковушкой. Авария попала на видео. Известно о нескольких пострадавших, в их числе дети.

Сбили "летучую балалайку" - Одессе в море бултыхнулся иранский дрон-камикадзе

Сбили "летучую балалайку" - Одессе в море бултыхнулся иранский дрон-камикадзе

Читайте также:

Похожие темы:

Следующая публикация