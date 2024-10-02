В Одессе работники ТЦК брали "штурмом" автомобиль и разбили окно: чем все закончилось (видео)

Водитель нажал на газ и покинул место инцидента с работником ТЦК на капоте.

Шесть сотрудников ТЦК возле железнодорожного вокзала в Одессе предприняли попытку задержать водителя легкового автомобиля, отказывавшегося показывать им документы.

Видео инцидента появилось в местных Telegram-каналах.

На опубликованных кадрах люди в военной форме со всех сторон обступили авто и матом требуют открыть у водителя дверь. Один из них вылез на капот автомобиля, тем временем другой - разбил окно в дверце со стороны водителя.

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После этого водитель нажал на газ и покинул место инцидента с работником ТЦК на капоте.

Вскоре его задержала полиция.

Официальных комментариев по этому случаю со стороны Одесского областного ОКК и СП или местной полиции пока не было.

В Одессе работники ТЦК брали "штурмом" автомобиль и разбили окно

Напомним, что недавно начальник Одесского областного ТЦК и СП Юрий Пуйко назвал размер своей зарплаты.

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