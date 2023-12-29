В Одессе ракета попала в многоэтажку: фото и видео

Утром 29 декабря армия Российской Федерации ударила ракетами по Одессе. Одна попала в 17-этажку. Появились фото и видео последствий атаки.

Фотографии опубликовал глава Одесской ОВА Олег Кипер, видео публикуют местные медиа.

"Последствия утренней российской ракетной атаки в Одессу. Россия – страна-террористка", — подписал снимки глава ОВА.

Последствия ракетного удара в Одессе 29 декабря. Фото: Олег Кипер.

Последствия ракетного удара в Одессе 29 декабря. Фото: Олег Кипер.

Последствия ракетного удара в Одессе 29 декабря. Фото: Олег Кипер.

Последствия ракетного удара в Одессе 29 декабря. Фото: Олег Кипер.

Последствия ракетного удара в Одессе 29 декабря. Фото: Олег Кипер.

Между тем, местное издание "Думская" опубликовало видео последствий "прилета". На нескольких этажах возник пожар. В здании полностью выгорел 5-й этаж и еще несколько этажей пострадали, сообщили бойцы 11-й бригады им. Михаила Грушевского Национальной гвардии Украины, помогающих разбирать завалы на месте.

Россия попала ракетой в многоэтажку в Одессе

В МВД сообщают, что из дома спасатели спасли 23 человека. В общей сложности два человека погибли, 15 ранены.

Как сообщалось, во время утренней воздушной тревоги в Одессе раздались взрывы. Воздушные силы предупреждали о ракетах в направлении области.

Известно, что армия Российской Федерации ударила ракетами по Одессе. Есть погибшие и пострадавшие местные жители. По меньшей мере, два человека стали жертвами атаки.

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