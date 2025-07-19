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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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В Одессе растет количество пострадавших в результате атаки российских дронов (фото)

В Одессе идет ликвидация последствий массированной вражеской атаки.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Атака на Одессу

Атака на Одессу / © Олег Кипер / Одесская ОВА

19 июля 2025 года в Одессе продолжается ликвидация последствий массированной российской атаки.

Об этом сообщает начальник Одесской ОВА Олег Кипер в сообщении в соцсетях.

Предварительно известно об одном погибшем человеке и, по меньшей мере, трех пострадавших.

На месте работают все соответствующие службы.

Напомним, что ранее Россия атаковала Киев "Шахедами": какие последствия

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