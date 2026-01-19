- Дата публикации
В Одессе раздались взрывы: что случилось
В Одессе во время воздушной тревоги раздались два взрыва.
В Одессе во время воздушной тревоги раздались взрывы .
Об этом сообщили в Общественном .
По их данным, горожане слышали, по меньшей мере, два взрыва — первый и повторный впоследствии.
В соцсетях также распространяют информацию о вероятном попадании в многоэтажку, однако официального подтверждения этому нет. Детали происшествия уточняются.
Напомним, что российские войска нанесли удар по Запорожью — ранения получил мужчина, последствия атаки уточняются.