Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
247
Время на прочтение
1 мин

В Одессе раздались взрывы: что случилось

В Одессе во время воздушной тревоги раздались два взрыва.

Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Дрон

Дрон / © ТСН.ua

В Одессе во время воздушной тревоги раздались взрывы .

Об этом сообщили в Общественном .

По их данным, горожане слышали, по меньшей мере, два взрыва — первый и повторный впоследствии.

В соцсетях также распространяют информацию о вероятном попадании в многоэтажку, однако официального подтверждения этому нет. Детали происшествия уточняются.

Напомним, что российские войска нанесли удар по Запорожью — ранения получил мужчина, последствия атаки уточняются.

