В Одессе раздались взрывы: что случилось

В Одессе во время воздушной тревоги раздались взрывы .

Об этом сообщили в Общественном .

По их данным, горожане слышали, по меньшей мере, два взрыва — первый и повторный впоследствии.

В соцсетях также распространяют информацию о вероятном попадании в многоэтажку, однако официального подтверждения этому нет. Детали происшествия уточняются.

Напомним, что российские войска нанесли удар по Запорожью — ранения получил мужчина, последствия атаки уточняются.