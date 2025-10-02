ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Украина
145
В Одессе раздались взрывы: город атаковали ударные БпЛА

Город оказался под атакой вражеских беспилотников.

Игорь Бережанский
БпЛА атаковали Одессу

В Одессе в ночь на 2 октября во время объявленной воздушной тревоги прозвучала серия взрывов.

Об этом сообщил глава города Геннадий Труханов.

«Одесса, пожалуйста, находитесь в безопасных местах! Город под атакой враждебных БПЛА!» — призвал он.

Накануне Воздушные силы предупредили, что в направлении Одессы из акватории Черного моря двигалась группа ударных дронов.

Ранее сообщалось, что в Киевской области в результате очередной вражеской атаки получил ранения мирный житель.

Мы ранее информировали, что на Черниговщине и в городе Славутич сложилась мегакритическая ситуация в системе энергоснабжения после массированного вражеского удара, нанесенного сегодня, 1 октября, около 16:00.

