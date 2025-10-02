- Дата публикации
В Одессе раздались взрывы: город атаковали ударные БпЛА
Город оказался под атакой вражеских беспилотников.
В Одессе в ночь на 2 октября во время объявленной воздушной тревоги прозвучала серия взрывов.
Об этом сообщил глава города Геннадий Труханов.
«Одесса, пожалуйста, находитесь в безопасных местах! Город под атакой враждебных БПЛА!» — призвал он.
Накануне Воздушные силы предупредили, что в направлении Одессы из акватории Черного моря двигалась группа ударных дронов.
Ранее сообщалось, что в Киевской области в результате очередной вражеской атаки получил ранения мирный житель.
Мы ранее информировали, что на Черниговщине и в городе Славутич сложилась мегакритическая ситуация в системе энергоснабжения после массированного вражеского удара, нанесенного сегодня, 1 октября, около 16:00.