В Одессе раздались взрывы: город атаковали ударные БпЛА

БпЛА атаковали Одессу

В Одессе в ночь на 2 октября во время объявленной воздушной тревоги прозвучала серия взрывов.

Об этом сообщил глава города Геннадий Труханов.

«Одесса, пожалуйста, находитесь в безопасных местах! Город под атакой враждебных БПЛА!» — призвал он.

Накануне Воздушные силы предупредили, что в направлении Одессы из акватории Черного моря двигалась группа ударных дронов.

Ранее сообщалось, что в Киевской области в результате очередной вражеской атаки получил ранения мирный житель.

Мы ранее информировали, что на Черниговщине и в городе Славутич сложилась мегакритическая ситуация в системе энергоснабжения после массированного вражеского удара, нанесенного сегодня, 1 октября, около 16:00.