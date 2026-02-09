- Дата публикации
В Одессе раздались взрывы: город под массированной атакой БпЛА
Город атаковал 15 ударных беспилотников.
В Одессе в ночь на 9 февраля прогремели взрывы во время атаки вражеских ударных беспилотников.
Об этом сообщил глава чешской МВА Сергей Лысак.
«В городе шумно! Находитесь в безопасных местах!» — говорится в сообщении.
Перед взрывами Воздушные силы ВСУ предупреждали о движении группы российских дронов на город.
По информации мониторинговых каналов, Одессу атаковали около 15 ударных БПЛА.
Ранее сообщалось, что Украину в ночь на 9 февраля атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.
Мы ранее информировали, что эксперт Алексей Гетьман рассказал, что Россия может наносить массированные удары по Украине несколько раз в неделю.