ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
78
Время на прочтение
1 мин

В Одессе раздались взрывы: город под массированной атакой БпЛА

Город атаковал 15 ударных беспилотников.

Автор публикации
Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
Работа ПВО

Работа ПВО / © Getty Images

В Одессе в ночь на 9 февраля прогремели взрывы во время атаки вражеских ударных беспилотников.

Об этом сообщил глава чешской МВА Сергей Лысак.

«В городе шумно! Находитесь в безопасных местах!» — говорится в сообщении.

Перед взрывами Воздушные силы ВСУ предупреждали о движении группы российских дронов на город.

По информации мониторинговых каналов, Одессу атаковали около 15 ударных БПЛА.

Ранее сообщалось, что Украину в ночь на 9 февраля атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.

Мы ранее информировали, что эксперт Алексей Гетьман рассказал, что Россия может наносить массированные удары по Украине несколько раз в неделю.

Дата публикации
Количество просмотров
78
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie