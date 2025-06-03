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В Одессе раздались взрывы: вспыхнули пожары - мониторинговые каналы
Ночью россияне атаковали Украину беспилотниками.
В ночь на 3 июня 2025 года в Одессе раздался ряд взрывов во время воздушной тревоги.
Об этом сообщает мониторинговые каналы.
Воздушные Силы ВСУ предупреждали о движении вражеских дронов в направлении Одессы.
Позже мониторинговые каналы сообщили о пожарах в городе после взрывов.
Пока нет информации от официальных властей.
Тем временем ночью в Чернигове возросло количество пострадавших в результате российской атаки .
Ночью Чернигов подвергся атаке дронов-камикадзе «Герань-2» — есть трое раненых, повреждены жилые дома, школа, магазины и промышленный объект.