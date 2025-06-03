В Одессе раздались взрывы: вспыхнули пожары - мониторинговые каналы

Одесса / © из соцсетей

Реклама

В ночь на 3 июня 2025 года в Одессе раздался ряд взрывов во время воздушной тревоги.

Об этом сообщает мониторинговые каналы.

Воздушные Силы ВСУ предупреждали о движении вражеских дронов в направлении Одессы.

Реклама

Позже мониторинговые каналы сообщили о пожарах в городе после взрывов.

Пока нет информации от официальных властей.

Тем временем ночью в Чернигове возросло количество пострадавших в результате российской атаки .

Ночью Чернигов подвергся атаке дронов-камикадзе «Герань-2» — есть трое раненых, повреждены жилые дома, школа, магазины и промышленный объект.

Реклама