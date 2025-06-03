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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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В Одессе раздались взрывы: вспыхнули пожары - мониторинговые каналы

Ночью россияне атаковали Украину беспилотниками.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Одесса

Одесса / © из соцсетей

В ночь на 3 июня 2025 года в Одессе раздался ряд взрывов во время воздушной тревоги.

Об этом сообщает мониторинговые каналы.

Воздушные Силы ВСУ предупреждали о движении вражеских дронов в направлении Одессы.

Позже мониторинговые каналы сообщили о пожарах в городе после взрывов.

Пока нет информации от официальных властей.

Тем временем ночью в Чернигове возросло количество пострадавших в результате российской атаки .

Ночью Чернигов подвергся атаке дронов-камикадзе «Герань-2» — есть трое раненых, повреждены жилые дома, школа, магазины и промышленный объект.

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