Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
1458
Время на прочтение
1 мин

В Одессе раздался взрыв: что известно

В Одессе раздался взрыв в субботу, 29 ноября.

Автор публикации
Катерина Сердюк
Столб дыма

Столб дыма / © https://ua.depositphotos.com/

В Одессе вечером 29 ноября раздался взрыв. Из-за риска применения баллистики следует оставаться в укрытиях.

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

«Угроза применения баллистического вооружения с юга, в областях, где объявлена воздушная тревога», — говорилось в сообщении Воздушных сил ВС Украины.

Сообщалось, что в Одессу летит баллистика.

Ранее в Одесской области была объявлена воздушная тревога.

Напомним, РФ ударила по энергетике Одесской области. В частности, дроны повредили солнечную электростанцию. В результате обстрела в регионе частично отсутствует электроснабжение.

«В результате атаки часть оборудования энергетического комплекса получила повреждения. На территории объекта возникли пожары, оперативно ликвидированные подразделениями ГСЧС», — сообщили в администрации.

Новость дополняется
Дата публикации
Количество просмотров
1458
