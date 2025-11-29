- Дата публикации
В Одессе раздался взрыв: что известно
В Одессе раздался взрыв в субботу, 29 ноября.
В Одессе вечером 29 ноября раздался взрыв. Из-за риска применения баллистики следует оставаться в укрытиях.
Об этом сообщают мониторинговые каналы.
«Угроза применения баллистического вооружения с юга, в областях, где объявлена воздушная тревога», — говорилось в сообщении Воздушных сил ВС Украины.
Сообщалось, что в Одессу летит баллистика.
Ранее в Одесской области была объявлена воздушная тревога.
Напомним, РФ ударила по энергетике Одесской области. В частности, дроны повредили солнечную электростанцию. В результате обстрела в регионе частично отсутствует электроснабжение.
«В результате атаки часть оборудования энергетического комплекса получила повреждения. На территории объекта возникли пожары, оперативно ликвидированные подразделениями ГСЧС», — сообщили в администрации.