Полиция задержала злоумышленника

Реклама

Дополнено новыми материалами

Сегодня в полицию поступило сообщение о мужчине, который находится в Одессе на Архитекторской улице с предметами, похожими на оружие.

По предварительной информации, у него в руках граната и огнестрельное оружие. Он произвел несколько выстрелов вверх, а также раздался взрыв. Предварительно пострадавших нет.

Реклама

На месте работают патрульные полицейские, спецназ подразделения КОРД и батальона полиции особого назначения, а также другие экстренные службы. Фигурант задержан.

Территория происшествия ограничена, правоохранители обеспечивают безопасность граждан. Полиция призывает не приближаться к месту происшествия.

Напомним, ранее мы писали о том, что в селе Морозовка на Киевщине произошел взрыв, в результате которого погибла 57-летняя женщина, 40-летний мужчина был госпитализирован.