Украина
320
В Одессе раздался взрыв посреди улицы — первые детали

Полиция сообщила о мужчине с оружием и гранатой.

Полиция задержала злоумышленника

Дополнено новыми материалами

Сегодня в полицию поступило сообщение о мужчине, который находится в Одессе на Архитекторской улице с предметами, похожими на оружие.

Об этом сообщили в полиции.

По предварительной информации, у него в руках граната и огнестрельное оружие. Он произвел несколько выстрелов вверх, а также раздался взрыв. Предварительно пострадавших нет.

На месте работают патрульные полицейские, спецназ подразделения КОРД и батальона полиции особого назначения, а также другие экстренные службы. Фигурант задержан.

Задержание злоумышленника

Территория происшествия ограничена, правоохранители обеспечивают безопасность граждан. Полиция призывает не приближаться к месту происшествия.

Напомним, ранее мы писали о том, что в селе Морозовка на Киевщине произошел взрыв, в результате которого погибла 57-летняя женщина, 40-летний мужчина был госпитализирован.

