В Одессе раздался взрыв посреди улицы — первые детали
Полиция сообщила о мужчине с оружием и гранатой.
Сегодня в полицию поступило сообщение о мужчине, который находится в Одессе на Архитекторской улице с предметами, похожими на оружие.
По предварительной информации, у него в руках граната и огнестрельное оружие. Он произвел несколько выстрелов вверх, а также раздался взрыв. Предварительно пострадавших нет.
На месте работают патрульные полицейские, спецназ подразделения КОРД и батальона полиции особого назначения, а также другие экстренные службы. Фигурант задержан.
Территория происшествия ограничена, правоохранители обеспечивают безопасность граждан. Полиция призывает не приближаться к месту происшествия.
