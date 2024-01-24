В Одессе вражеский "Шахед" упал на многоэтажку: возник пожар, есть пострадавший

В центре города было очень шумно.

Вечером 24 января в Одессе раздался взрыв. Вражеский "Шахед" упал на многоэтажку и вызвал пожар.

Об этом пишет "Думская".

Пока детали уточняются. Людей призывают находиться в укрытиях.

Есть пострадавший

В Одесской ОВ подтвердили, что российские террористы атаковали Одессу ударными дронами. Есть повреждения гражданской жилищной инфраструктуры, зафиксированы возгорания.

"Пока известно об одном пострадавшем. Одессит получил ожоги. Медики оказывают всю необходимую помощь", – отметил глава Одесской ОВА Олег Кипер.

Напомним, из-за вражеской атаки российских беспилотников на Одессу повреждено более 10 жилых домов и более сотни квартир.

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