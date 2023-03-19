В Одессе разгорелся языковой скандал: работница пекарни отказалась обслуживать клиентку на украинском

Зашедшая в пекарню девушка сделала замечания персоналу, что в помещении заведения играет российская музыка.

В Одессе работница одной из пекарней отказалась обслуживать клиентку на украинском языке.

Об этом сообщил общественный деятель Демьян Ганул.

Зашедшая в помещение девушка сначала хотела снять то, что там играет российская музыка. Однако продавец ей по-русски сказала, что снимать запрещено.

"Вы не имеете права снимать", — сказала продавец.

На что она ответила, что в Украине действует языковой закон, предусматривающий обслуживание клиентов на государственном языке, и она не понимает, что ей говорит работница.

После этого между женщинами началась словесная перепалка, работнику пекарни снова сделали замечание о нарушении языкового закона, однако она не отреагировала. Женщина ответила, что живет в свободной стране и говорит на удобном для нее языке.

Как написал Демьян Ганул, он лично пообщался по поводу ситуации с продавцом, после чего она попросила прощения на видео и пообещала в дальнейшем с клиентами общаться на украинском.

Напомним, в Одессе в одном из заведений питания посетителя отказались обслуживать на украинском языке. Владелец заведения вступил с женщиной в языковой конфликт.

Следует отметить, что с начала 2023 года Одесская область оказалась в лидерах по количеству обращений по поводу нарушения языкового законодательства.

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