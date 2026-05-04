В Одессе разоблачена продажа 50 тонн гуманитарной помощи более 40 млн грн: фото
Помощь поступала из-за границы через благотворительные фонды, речь шла об одежде и обуви, которые должны были бесплатно передать людям, нуждающимся в помощи. Этот товар оказывался в продаже.
В Одессе правоохранители разоблачили незаконную продажу 50 тонн гуманитарной помощи более чем на 40 млн грн, которая должна была безвозмездно поступать украинцам. По данным следствия, к этому причастны бывший таможенник, представитель благотворительной организации и их сообщник-иностранец.
Прокуратура инкриминирует им незаконную продажу гуманитарной помощи с целью получения прибыли (ч. 3 ст. 201-2 УК Украины), сообщает Офис генерального прокурора.
Как установило следствие, помощь поступала из-за границы через благотворительные фонды. Речь шла об одежде и обуви, которые должны были бесплатно передать людям, нуждающимся в помощи. Этот товар оказывался в продаже.
С октября прошлого года по апрель 2026 гуманитарку завозили грузовиками на склады в Одессе, после чего ее перевозили на промтоварный рынок «7 километр» и реализовывали за деньги.
Чтобы создать видимость законности, оформляли документы о якобы передаче помощи между благотворительными организациями. Фактически же товар сразу направляли на продажу.
По данным следствия, таким образом реализовали более 50 тонн гуманитарной помощи, которую завозили 11 отдельными партиями.
Примерная стоимость товаров превышает 40 миллионов гривен.
В ходе расследования правоохранители провели более 60 обысков. Изъяты документы по ввозу и оформлению помощи, черновой бухгалтерии, мобильным телефонам и самому товару.
По ходатайству Одесской областной прокуратуры подозреваемые взяты под стражу с возможностью внесения залога.