В Одессе разоблачена продажа 50 тонн гуманитарной помощи более 40 млн грн: фото

Продажа гуманитарной помощи / © Офис генерального прокурора

Реклама

В Одессе правоохранители разоблачили незаконную продажу 50 тонн гуманитарной помощи более чем на 40 млн грн, которая должна была безвозмездно поступать украинцам. По данным следствия, к этому причастны бывший таможенник, представитель благотворительной организации и их сообщник-иностранец.

Прокуратура инкриминирует им незаконную продажу гуманитарной помощи с целью получения прибыли (ч. 3 ст. 201-2 УК Украины), сообщает Офис генерального прокурора.

Как установило следствие, помощь поступала из-за границы через благотворительные фонды. Речь шла об одежде и обуви, которые должны были бесплатно передать людям, нуждающимся в помощи. Этот товар оказывался в продаже.

Реклама

С октября прошлого года по апрель 2026 гуманитарку завозили грузовиками на склады в Одессе, после чего ее перевозили на промтоварный рынок «7 километр» и реализовывали за деньги.

Чтобы создать видимость законности, оформляли документы о якобы передаче помощи между благотворительными организациями. Фактически же товар сразу направляли на продажу.

Продажа гуманитарной помощи / © Офис генерального прокурора

Продажа гуманитарной помощи / © Офис генерального прокурора

Продажа гуманитарной помощи / © Офис генерального прокурора

Продажа гуманитарной помощи / © Офис генерального прокурора

По данным следствия, таким образом реализовали более 50 тонн гуманитарной помощи, которую завозили 11 отдельными партиями.

Примерная стоимость товаров превышает 40 миллионов гривен.

Реклама

В ходе расследования правоохранители провели более 60 обысков. Изъяты документы по ввозу и оформлению помощи, черновой бухгалтерии, мобильным телефонам и самому товару.

По ходатайству Одесской областной прокуратуры подозреваемые взяты под стражу с возможностью внесения залога.

Новости партнеров