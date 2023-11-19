В Одессе разоблачили бизнесмена, который пытался дать взятку военному командованию

На взятке погорел еще один бизнесмен.

НАБУ и САП совместно с Департаментом военной контрразведки СБУ разоблачили личность на предоставлении командующему оперативно-стратегической группировки войск "Одесса" неправомерной выгоды.

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

Как стало известно, средства передавались от руководителя частной компании за выдачу отдельного распоряжения для получения разрешения на лов биоресурсов в запрещенной пограничной зоне.

"Уголовное производство начато на основании заявления командующего ОСУВ "Одесса", который в дальнейшем способствовал разоблачению преступления", — говорится в сообщении.

В настоящее время продолжаются первоочередные следственные действия.

В Одессе бизнесмен погорел на взятке

Ранее мы сообщали, что в Киеве экспост "Киевзеленстроя " разворовал 9,5 тысячи литров горючего, что предназначалось для военных ВСУ.

Читайте также: