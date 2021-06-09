В Одессе разоблачили десяток публичных домов: приезжие женщины работали за 2000 гривен

Организаторам секс-бизнеса грозит статья "торговля людьми".

Сразу десяток подпольных публичных домов разоблачили в Одессе. Салоны по оказанию интимных услуг располагались в частных домах и обычных квартирах без вывесок.

Об этом сообщают журналисты ТСН.

Как оказалось, в целом в них работали более 30 женщин, большинство из них — приезжие. Клиентов для них организаторы бизнеса искали в Интренети - там размещали рекламу, дополнительно печатали визитка с телефонами и распространяли их. «Я приезжая, давно переехала... Живу в пригороде Одессы. Предоставляю интимные услуги мужчинам за вознаграждение в размере 1500 — 2000 гривен. В связи с тяжелым финансовым положением», — говорит одна из женщин.

Сколько времени существовали эти салоны, следователи не разглашают. Во время обысков там обнаружили всю черную бухгалтерию заведений.

На работниц салонов составили админпротоколы и отпустили. А вот организаторам секс-бизнеса грозит статья "торговля людьми".

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