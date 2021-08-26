В Одессе разоблачили наркоторговцев: к схеме могут быть причастны дети и правоохранители

В Одессе разоблачили наркоторговцев: к схеме могут быть причастны дети и правоохранители

Задержанные сбывали наркотики в городе.

Правоохранители подозревают четырех жителей Одессы в продаже амфетамина, метадона и каннабиса через Интернет. К схеме могут быть причастны местные полицейские, а в продаже помогали подростки.

Об этом сообщили в пресс-службе Одесской областной прокуратуры.

По версии следствия, подозреваемые работали по одной схеме: сообщники получали заказ через мессенджеры, а реализаторы передавали наркотические и психотропные вещества через "закладки" или лично в руки. Затем деньги за наркотики покупатели перечисляли на банковские карточки или передавали непосредственно подозреваемым. Там также добавили, что к продаже веществ задержанные привлекали несовершеннолетних.

Кроме того, проверяется причастность правоохранителей одного из одесских подразделений полиции к "крышеванию" деятельности группы, а также употребление запрещенных веществ.

Правоохранители провели обыски в помещениях и автомобилях фигурантов дела, изъяли мобильные телефоны, банковские карты, весы, наркотические средства, психотропные вещества и пакеты для упаковки.

Прокуратура Одесской области

Напомним, в Николаевской области задержали группировку одесситов, которые сбывали наркотики в бесконтактный способ — кроссплатформенный мессенджер и платежную систему электронных кошельков. У них изъяли более 2000 доз весом около 500 г в полмиллиона гривен.

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