В Одессе разоблачили схему захвата квартир умерших: бывший судья среди подозреваемых

В Одессе разоблачили схему по захвату квартир умерших владельцев, фигурантами оказались бывший судья и супруги.

Об этом говорится в сообщении Офиса Генерального прокурора.

По данным следствия, незаконно переоформляли недвижимость через поддельные документы и судебные решения. Детали обнародовала Одесская областная прокуратура.

Следствие установило, что супруги собирали данные о квартирах, владельцы которых умерли, после чего изготавливали фиктивные договоры купли-продажи, датированные прошлыми годами. По документам право собственности якобы переходило на подставных лиц.

Бывший судья, который на тот момент исполнял обязанности председателя районного суда, зная о подделке, принимал решение в пользу этих лиц и фактически легализовал фальшивые договоры.

Таким образом были незаконно переоформлены три квартиры в Приморском и Пересыпском районах Одессы. Их оценочная стоимость оценивается почти в 3 млн грн. По ходатайству прокуроров на недвижимость наложен арест, что заблокировало возможность ее продажи.

Бывшего судью подозревают в пособничестве мошенничеству в особо крупных размерах и служебном подлоге (ч. 4 ст. 27, ст. 190, ч. 1 ст. 366 УК Украины).

Супруги, по данным прокуратуры, организовали схему и использовали поддельные документы. Им инкриминируют мошенничество в особо крупных размерах, подделку и легализацию имущества, добытого преступным путем (ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 209 УК Украины).

