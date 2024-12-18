В Одессе разоблачили священника УПЦ (МП), который восхвалял Путина и героизировал оккупантов

Служба безопасности Украины разоблачила настоятеля одного из храмов Одесской епархии УПЦ (МП), который поддерживал агрессию РФ против Украины. Священник оправдывал действия оккупантов, восхвалял диктатора Владимира Путина и разжигал религиозную рознь.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

"Как установило расследование, во время проповедей и общения с верующими протоиерей восхвалял путина и героизировал оккупационные группировки России", — говорится в сообщении.

Кроме того, он пытался оправдать военные преступления, в частности обстрелы гражданских объектов Украины. Настоятель также разжигал нетерпимость к представителям других религиозных конфессий среди своих прихожан. СБУ задокументировала факты его антиукраинской деятельности, а судебно-лингвистическая экспертиза подтвердила информационно подрывную деятельность в пользу РФ.

"Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления. Злоумышленнику грозит тюремное заключение", — говорится в сообщении.

Напомним, в Харькове задержаны 15-летние подростки, совершившие теракты по заказу РФ.

Читайте также: