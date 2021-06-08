В Одессе ребенка сбили на тротуаре: в соцсетях в ДТП обвиняют бизнесмена

10-летнюю пострадавшую госпитализировали в больницу.

В Одессе на перекрестке Среднефонтанской и Семинарской произошла ДТП. Водитель сбил ребенка, который переходил дорогу по пешеходному переходу.

Об этом сообщили в патрульной полиции.

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По предварительной информации, водитель автомобиля Range Rover на регулируемом перекрестке, выполняя поворот налево с улицы Среднефонтанской, сбил девочку, которая переходила дорогу нерегулируемым пешеходным переходом.

10-летняя девочка доставлена в больницу. На месте происшествия работает следователь. В соцсетях пишут, что водитель — известный бизнесмен города, который имеет отель.

Напомним, в Одессе произошла авария на улице Лиманна. Автомобиль сбил 7-летнюю девочку, которая переходила дорогу в неустановленном месте.

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