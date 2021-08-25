В Одессе ребенок получил ожоги, упав на раскаленную скульптуру (фото)

Мальчику понадобилась помощь медиков.
В Одессе маленький ребенок упал на скульптурную композицию и сильно обжегся. Инцидент произошел, когда мальчик гулял с бабушкой.
Об этом сообщила мама мальчика Виктория Викулевская в Facebook.
Женщина рассказала, что ее сын с бабушкой отдыхали в городском саду рядом с металлической скульптурной композицией Одесское время.
"Мой ребенок вырвала руку из бабушкиного и оступился, упав на колени. В результате — ожоги на всех четырех конечностях второй степени. Пришлось вызвать "скорую", — написала женщина.
Она добавила, что врачи приехали быстро и оказали ребенку необходимую помощь. По ее словам, металлический памятник на солнце в жаркую погоду очень сильно нагрелся.
Фото: Виктория Викулевская\Facebook
Напомним, в перинатальном центре Запорожской области новорожденная девочка получила ожоги спины и ягодиц, после того, как ее после рождения положили на согревающий коврик.