В Одессе ребенок получил ожоги, упав на раскаленную скульптуру (фото)

В Одессе ребенок получил ожоги, упав на раскаленную скульптуру (фото)

Мальчику понадобилась помощь медиков.

В Одессе маленький ребенок упал на скульптурную композицию и сильно обжегся. Инцидент произошел, когда мальчик гулял с бабушкой.

Об этом сообщила мама мальчика Виктория Викулевская в Facebook.

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Женщина рассказала, что ее сын с бабушкой отдыхали в городском саду рядом с металлической скульптурной композицией Одесское время.

"Мой ребенок вырвала руку из бабушкиного и оступился, упав на колени. В результате — ожоги на всех четырех конечностях второй степени. Пришлось вызвать "скорую", — написала женщина.

Она добавила, что врачи приехали быстро и оказали ребенку необходимую помощь. По ее словам, металлический памятник на солнце в жаркую погоду очень сильно нагрелся.

Фото: Виктория Викулевская\Facebook

Напомним, в перинатальном центре Запорожской области новорожденная девочка получила ожоги спины и ягодиц, после того, как ее после рождения положили на согревающий коврик.

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