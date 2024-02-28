В Одессе рецидивист напал на волонтера и, приставив пистолет к голове, потребовал отдать благотворительные средства

Преступник пытался отобрать у волонтера 50 тыс. долларов, которые мужчина собрал для украинских защитников.
СБУ задержала в Одессе рецидивиста, под видом правоохранителя совершавшего разбойные нападения на жителей города, используя поддельное служебное удостоверение Службы безопасности.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
По данным СБУ, злоумышленник был задержан "на горячем", когда он посреди улицы напал на местного волонтера и угрожал ему оружием и пытался отобрать у потерпевшего 50 тыс. долларов, которые мужчина собрал для украинских защитников.
По данным следствия, злоумышленник почти месяц тщательно готовился к преступлению. Он изучал распорядок дня и маршруты передвижения своей жертвы. В день ограбления рецидивист подъехал к дому потерпевшего и дождался, когда тот выйдет из дома. Затем грабитель надел балаклаву, достал оружие и приставил его к голове мужа, требуя отдать сумку с благотворительными средствами.
Правоохранители разоблачили преступные намерения злоумышленника еще на этапе подготовки нападения на волонтера. Это позволило поэтапно документировать незаконную деятельность фигуранта и задержать его. Как установило расследование, задержан рецидивист, ранее уже отбывавший наказание за тяжкие преступления, в частности разбой.
Установлено, что "наводку" на потенциальных жертв он получал из-за собственных связей в криминальных кругах или получал информацию из соцсетей.
"В ходе следственных действий у задержанного обнаружен пистолет неизвестного происхождения и деньги украинских воинов, которые он пытался украсть у потерпевшего. Сейчас фигуранту сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 187 Уголовного кодекса Украины (разбой, совершенный в условиях военного положения). под стражей. Ему грозит до 15 лет тюрьмы", — говорится в сообщении.
Напомним, ранее мы сообщали о результатах работы главы СБУ Василия Малюка.
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