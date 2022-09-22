В Одессе ревнивый мужчина избил жену: она умерла прямо в лифте (видео)

Событие произошло минувшей ночью по месту проживания гражданских супругов на территории Киевского района города.

Нетрезвый мужчина устроил супруге сцену ревности, когда она поздно пришла домой, беспощадно избил и выгнал из квартиры. От полученных травм 31-летняя потерпевшая скончалась прямо в лифте.

Об этом сообщили в полиции Одесской области.

О происшествии правонарушитель известил полицию утром, когда увидел последствия преступления.

Сотрудники отдела полиции №4 Одесского районного управления полиции №1 изъяли с места совершения преступления вещественные доказательства, в том числе разбитую бутылку, которой злоумышленник избивал потерпевшую.

Следователи задержали одессита в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Ему сообщили о подозрении в совершении правонарушения, предусмотренного ч.2 ст.121 Уголовного кодекса. За умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшей, мужчине может грозить наказание в виде лишения свободы на срок от семи до десяти лет.

Ранее стало известно, что в Одесской области мужчина убил жену и забыл об этом.

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