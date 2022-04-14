В Одессе Россия для расшатывания ситуации пыталась использовать криминалитет

Коллаборанты поддерживали связь с представителями РФ, «докладывали» им о ситуации в регионе.

В Одесской области СБУ задержала членов преступной группировки, сотрудничавшей с оккупантами.

Об этом сообщает СБУ.

Во время масштабной спецоперации СБУ и Нацполиции были задержаны лидеры и члены преступных группировок, среди которых известны в криминальных кругах "Эмиль Варшавский" и "Пайзулаев". Коллаборанты поддерживали связь с представителями РФ, "докладывали" им о ситуации в регионе, а также терроризировали и запугивали местное население.

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Также некоторые члены преступной группировки записались в ряды терробороны, чтобы собирать информацию об украинских военных в регионе.

"По информации СБУ, разоблаченные лица должны были "охотиться" на правоохранителей и активистов-патриотов. Все члены группировки, которые являются гражданами Украины задержаны. Один из лидеров (который является иностранцем) выдворен из Украины, другому, который находится за границей, – запрещен въезд", — сообщили в СБУ.

Напомним, что в Николаеве криминалитет включился в помощь городу и ВСУ. Его представители помогают в обороне города, оказывают гуманитарную помощь.

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