Удар по «Эпицентру» в Одессе / © скриншот с видео

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В Одессе Россия ударила по Эпицентру. Пишут о попадании реактивного беспилотника.

Об этом сообщил Telegram-канал «Думская. Одесса».

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В результате удара возник пожар, об этом стало известно из видео, обнародованного в Сети.

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Людей просят сохранять спокойствие и спуститься на первый этаж.

Кадри з Епіцентру після удару РФ / © Думская

До этого в Одессе и области объявляли тревогу (желтый уровень — ред.) из-за угрозы враждебных беспилотников.

Официальной информации пока нет.

Напомним, с утра 25 сентября российская армия атаковала Одессу. В областном центре произошли взрывы, погиб один человек. С полуночи в Одесском районе несколько раз объявляли воздушную тревогу. Крайняя желтого уровня началась в 07:05. Военные предупреждали о реактивных БПЛА. Меньше чем через пол часа произошел взрыв. Местные медиа пишут о сильном дыме в одном из районов Одессы.

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