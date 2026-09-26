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- Украина
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В Одессе Россия ударила по "Эпицентру", начался пожар — видео
В результате удара по строительному гипермаркету возник пожар.
В Одессе Россия ударила по Эпицентру. Пишут о попадании реактивного беспилотника.
Об этом сообщил Telegram-канал «Думская. Одесса».
В результате удара возник пожар, об этом стало известно из видео, обнародованного в Сети.
Людей просят сохранять спокойствие и спуститься на первый этаж.
До этого в Одессе и области объявляли тревогу (желтый уровень — ред.) из-за угрозы враждебных беспилотников.
Официальной информации пока нет.
Напомним, с утра 25 сентября российская армия атаковала Одессу. В областном центре произошли взрывы, погиб один человек. С полуночи в Одесском районе несколько раз объявляли воздушную тревогу. Крайняя желтого уровня началась в 07:05. Военные предупреждали о реактивных БПЛА. Меньше чем через пол часа произошел взрыв. Местные медиа пишут о сильном дыме в одном из районов Одессы.