В Одессе руководитель ресторана набросился с кулаками и угрозами на журналистов: ему вручили подозрение

Он требовал остановить видеосъемку и нанес удар в область туловища оператору.
Администратору — руководителю ресторана по факту препятствования законной профессиональной деятельности журналистов телеканала «Думская.TV» и угрозы насилием сообщили о подозрении.
Об этом сообщает Офис Генерального прокурора.
Как установило следствие, 4 октября 2021 журналисты снимали видеосюжет о фактическом состоянии дел с заведениями общественного питания в Гидропарке «Лузановка» в Одессе. Во время съемок возле одного из ресторанов, администратор, используя грубую силу и угрозы применения физического насилия, влиял на журналистов с целью препятствования выполнению их профессиональных обязанностей, требовал остановить видеосъемку и нанес удар в область туловища оператору. Тот был вынужден прекратить видеосъемку.
Как сообщает "Думская", на съемочную группу напали работники кафе, которые незаконно занимают земельный участок на побережье в Лузановке. Журналисты проверяли ресторан, который, как выяснилось на аппаратном совещании в мэрии, весь курортный сезон проработал без разрешительных документов.
Напомним
- В программе "Схемы" появилось расследования о сотрудничестве государственного банка с предпринимателем, который ведет свою деятельность на оккупированной территории Донбассе и платит налоги боевикам.
- В рамках расследования журналисты программы "Схемы" взяли интервью у председателя правления "Укрэксимбанка" Евгения Мецгера, которое закончилось нападением на них.
- Национальная полиция открыла уголовное производство по статье "препятствование законной профессиональной деятельности журналистов", а сам глава "Укрэксимбанка" сложил полномочия на время расследования.
- Голосеевский районный суд 11 октября Киева избрал ему меру пресечения в виде ночного домашнего ареста.
- Впоследствии отстранен руководитель "Укрэксимбанка" по собственному желанию написал заявление на увольнение.