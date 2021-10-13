В Одессе руководитель ресторана набросился с кулаками и угрозами на журналистов: ему вручили подозрение

В Одессе руководитель ресторана набросился с кулаками и угрозами на журналистов: ему вручили подозрение

Он требовал остановить видеосъемку и нанес удар в область туловища оператору.

Администратору — руководителю ресторана по факту препятствования законной профессиональной деятельности журналистов телеканала «Думская.TV» и угрозы насилием сообщили о подозрении.

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора.



Как установило следствие, 4 октября 2021 журналисты снимали видеосюжет о фактическом состоянии дел с заведениями общественного питания в Гидропарке «Лузановка» в Одессе. Во время съемок возле одного из ресторанов, администратор, используя грубую силу и угрозы применения физического насилия, влиял на журналистов с целью препятствования выполнению их профессиональных обязанностей, требовал остановить видеосъемку и нанес удар в область туловища оператору. Тот был вынужден прекратить видеосъемку.

Как сообщает "Думская", на съемочную группу напали работники кафе, которые незаконно занимают земельный участок на побережье в Лузановке. Журналисты проверяли ресторан, который, как выяснилось на аппаратном совещании в мэрии, весь курортный сезон проработал без разрешительных документов.

Напомним

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку