В Одессе с постамента демонтировали декорационный самолет, чтобы оккупанты не приняли его за боевой (видео)

В Одессе с постамента демонтировали декорационный самолет, чтобы оккупанты не приняли его за боевой (видео)

Ранее оккупанты обстреляли танк-памятник в Буче.

В Одессе администрация приняла решение о демонтаже самолета-памятника, чтобы его не обстреляли оккупанты.

Об этом сообщают в телеграмм-канале "Информирует Украина".

"Просто сейчас происходит демонтаж декорационного самолета в "Кадоре" возле 9-й жемчужины. Это случайно, чтобы российские идиоты не подумали, что он боевой. Ведь им пофиг, какие сказки потом писать", — говорится в сообщении.

Советский пассажирский самолет Як-40 был установлен среди таунхаусов в Одессе в 2016 году на месте бывшего санатория "Россия". Новые владельцы покрасили его и превратили в арт-объект.

Напомним, что в Буче под Киевом российские кафиры разгатали памятник воинам-интернационалистам (афганцам), поскольку приняли его за боевой танк ВСУ.