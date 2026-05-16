В Одессе с утра гремят взрывы

Одесса под вражеской атакой

Дополнено новыми материалами

Сегодня, 16 мая, в Одессе были слышны звуки взрывов. Оккупанты атакуют город ударными дронами.

«Одесчина — БпЛА курсом на Одессу/Черноморск по акватории Черного моря», — предупреждают Воздушные силы.

Напомним, армия России ночью атаковала Измаильский район Одесской области дронами, в результате чего пострадали люди, были повреждены объекты критической инфраструктуры и жилые дома.

Из-за повреждений воздушных линий электропередач без света осталось 39 населенных пунктов района — это более 22 тысяч абонентов. Аварийные бригады уже работают над возобновлением электроснабжения.

Также профильные службы занимаются ликвидацией последствий атаки и фиксируют масштабы разрушений.

