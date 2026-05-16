ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция
Локация:
Киев
weather +17°

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
166
Время на прочтение
1 мин

В Одессе с утра гремят взрывы

С самого утра город находится под вражеской атакой.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
Комментарии
Одесса под вражеской атакой

Одесса под вражеской атакой / © Виталий Бунечко / Facebook

Дополнено новыми материалами

Сегодня, 16 мая, в Одессе были слышны звуки взрывов. Оккупанты атакуют город ударными дронами.

«Одесчина — БпЛА курсом на Одессу/Черноморск по акватории Черного моря», — предупреждают Воздушные силы.

Напомним, армия России ночью атаковала Измаильский район Одесской области дронами, в результате чего пострадали люди, были повреждены объекты критической инфраструктуры и жилые дома.

Из-за повреждений воздушных линий электропередач без света осталось 39 населенных пунктов района — это более 22 тысяч абонентов. Аварийные бригады уже работают над возобновлением электроснабжения.

Также профильные службы занимаются ликвидацией последствий атаки и фиксируют масштабы разрушений.

Комментарии
Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
166
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie