В Одессе СБУ арестовала судно "теневого" флота России (фото)

Задержание судна / © СБУ

Реклама

В Одессе Служба безопасности Украины задержала и арестовала иностранное сухогрузное судно, которое входило в так называемый «теневой флот» РФ и незаконно вывозило украинскую агропродукцию с временно оккупированного Крыма.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ в Telegram.

В СБУ сообщили, что по материалам следствия владелец судна находится под санкциями СНБО, а для обхода ограничительных мер регулярно менял его название и формальных бенефициаров в третьих странах.

Реклама

По данным ведомства, судно было обнаружено в торговом порту Одессы, куда прибыло под флагом африканского государства для загрузки партии стальных труб. Установлено, что накануне полномасштабной войны РФ судно по меньшей мере семь раз заходило в порт Севастополь для нелегального экспорта агропродукции в интересах России.

По информации спецслужбы, в конце января 2021 года сухогруз незаконно вывез почти 7 тыс. тонн зерна с Крымского полуострова в страны Северной Африки.

Во время задержания на борту находились капитан и 16 членов экипажа — граждане нескольких стран Ближнего Востока. В ходе обыска СБУ обнаружила планы рейсов, лоцманские карточки, навигационные документы и журналы радиосвязи, подтверждающие заходы в крымские порты.

© СБУ

Следователи СБУ открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 110-2 (финансирование действий, направленных на насильственное изменение конституционного строя или изменения границ территории Украины), ч. 1 ст. 111 (государственная измена), ст. 291 (нарушение правил на транспорте), а также чч. 2, 3 ст. 332-1 (нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию и выезда с нее) Уголовного кодекса Украины.

Реклама

На судно наложен арест для дальнейшей передачи в Национальное агентство по вопросам выявления, розыска и управления активами (АРМА).

СБУ уточнила, что комплексные мероприятия проводили сотрудники Службы в АР Крым и Одесской области совместно с Госпогранслужбой при процессуальном руководстве Прокуратуры АР Крым и г. Севастополя.

Напомним, ранее мы писали о том, что в ВМС Украины объяснили, почему не наносят удары по российскому «теневому флоту».