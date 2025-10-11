В Одессе "Шахед" влетел в квартиру многоэтажки: видео

Российский "Шахед" / © iStock

В Одессе во время массированной российской атаки в ночь на 11 октября вражеский ударный дрон влетел в жилую квартиру на Французском бульваре.

Видео с «Шахедом» в квартире опубликовали местные Telegram-каналы.

На опубликованных кадрах видно разбитое окно, сквозь которое влетел российский дрон. Его куски лежат на полу.

Вражеский «Шахед» не взорвался, поэтому обошлось без значительных разрушений.

Над обезвреживанием боевой части ударного дрона работали взрывотехники.

Как сообщили очевидцы местному изданию «Думская», дрон влетел в квартиру на 24 этаже жилого дома на Французском бульваре.

Жильцов эвакуировали.

Около 5 часов утра боевую часть дрона обезвредили.

Ранее в ГСЧС сообщили, что во время российской атаки получили повреждения 3 жилых дома, а также 3-этажное здание гостинично-ресторанного комплекса.

В результате ударов российских дронов повреждена энергетическая и гражданская инфраструктура города.

Напомним, в ночь на 11 октября в Одессе частично исчезло электроснабжение из-за ночной российской атаки. Также отключение света фиксируют в Одесском районе.