В Одессе "шутники" запустили салют во время воздушной тревоги (видео)

В Одессе во время воздушной тревоги, несмотря на запрет, неизвестные запустили салют и напугали местных жителей.

Соответствующее видео появилось в Сети.

В то время, когда в южных, восточных и центральных областях Украины звучала воздушная тревога и была угроза новых ракетных ударов и ударов беспилотниками, в Одессе неизвестный хулиган решил запустить фейерверк.

Хотя с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину продолжается запрет на продажу и использование пиротехнических средств, ведь их звук очень похож на звук взрывов.

Напомним, что в Киеве после массированных ракетных обстрелов 29 декабря неизвестные запустили салют.

После новогодней ночи было открыто три уголовных производства по таким нарушениям. Позже полиция задержала двух мужчин, запускавших салют в новогоднюю ночь в Киеве. Им грозит до пяти лет лишения свободы.

Ранее в Одесской ОВА предупреждали, что таких нарушителей будут жестоко наказывать согласно действующему законодательству.

Статьи, предусматривающие наказание за реализацию или использование пиротехнических средств в соответствии с Кодексом Украины об административных правонарушениях и Уголовным кодексом Украины:

ст. 164 КУоАП – нарушение порядка осуществления хозяйственной деятельности;

ст. 173 КУоАП – мелкое хулиганство;

ст. 182 КУоАП – нарушение требований законодательных и других нормативно-правовых актов по защите населения от вредного воздействия шума или правил соблюдения тишины в населенных пунктах и общественных местах;

195-6 КУоАП – нарушение порядка производства, хранения, перевозки, торговли и использования пиротехнических средств;

296 УКУ – хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка по мотивам явного неуважения к обществу, сопровождающееся особой дерзостью или исключительным цинизмом.

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