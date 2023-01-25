В Одессе "шутники" запустили салют во время воздушной тревоги (видео)

Во время воздушной тревоги и угрозы атаки дронами и ракетами кто-то в Одессе решил "повеселиться".
В Одессе во время воздушной тревоги, несмотря на запрет, неизвестные запустили салют и напугали местных жителей.
Соответствующее видео появилось в Сети.
В то время, когда в южных, восточных и центральных областях Украины звучала воздушная тревога и была угроза новых ракетных ударов и ударов беспилотниками, в Одессе неизвестный хулиган решил запустить фейерверк.
Хотя с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину продолжается запрет на продажу и использование пиротехнических средств, ведь их звук очень похож на звук взрывов.
Напомним, что в Киеве после массированных ракетных обстрелов 29 декабря неизвестные запустили салют.
После новогодней ночи было открыто три уголовных производства по таким нарушениям. Позже полиция задержала двух мужчин, запускавших салют в новогоднюю ночь в Киеве. Им грозит до пяти лет лишения свободы.
Ранее в Одесской ОВА предупреждали, что таких нарушителей будут жестоко наказывать согласно действующему законодательству.
Статьи, предусматривающие наказание за реализацию или использование пиротехнических средств в соответствии с Кодексом Украины об административных правонарушениях и Уголовным кодексом Украины:
- ст. 164 КУоАП – нарушение порядка осуществления хозяйственной деятельности;
- ст. 173 КУоАП – мелкое хулиганство;
- ст. 182 КУоАП – нарушение требований законодательных и других нормативно-правовых актов по защите населения от вредного воздействия шума или правил соблюдения тишины в населенных пунктах и общественных местах;
- 195-6 КУоАП – нарушение порядка производства, хранения, перевозки, торговли и использования пиротехнических средств;
- 296 УКУ – хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка по мотивам явного неуважения к обществу, сопровождающееся особой дерзостью или исключительным цинизмом.