В Одессе сильный туман парализовал работу аэропорта: там не смогло сесть несколько самолетов

Суда направили в другие аэропорты.
Плотный туман парализовал работу Одесского аэропорта.
Об этом рассказали в ТСН. Ранок 23 ноября.
Из-за ограниченной видимости на аэропорт не смогли сесть четыре самолета. Диспетчерам пришлось направлять их в другие аэропорты.
Пилоты двух воздушных судов ирландского лоукостера совершили несколько кругов над городом, но не рискнули приземляться, а потому улетели в Румынию. Не сел в Одессе и самолет из польского Вроцлава. Судно, следовавшее из Варшавы, вернулось в аэропорт вылета. Кроме того, был упразднен вечерний рейс сообщением Стамбул-Одесса.
Работу аэропорта в экстремальных погодных условиях должна улучшить новая взлетная полоса и современное оборудование. Впрочем, почему оно не работает, на аэродроме официально не объяснили.
Как сообщалось, в Украине ухудшится погода. Во вторник, 23 ноября, почти во всей Украине будет дождь, а местами — со снегом. На территории Украины кроме северо-востока местами небольшой мокрый снег и дождь. На дорогах кое-где гололедица.
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