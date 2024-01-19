В Одессе скандал с прослушиванием: журналистка нашла "жучков" в своем авто (фото)

Одесская журналистка связывает слежку со своим расследованием по "зерновому коридору".

В пятницу, 19 января, журналистка из Одессы Ирина Гриб обнаружила устройства для слежки и прослушивания в своем автомобиле.

Об этом она написала на своей Facebook-странице.

По ее словам, установленная неизвестными лицами система "жучков" не дешевая – работает постоянно и онлайн.

"Автономное питание, GPS, Wi-Fi, система аудиоконтроля. Проще говоря, мы слушали Ирочку и смотрели, куда она едет”, – написала она.

Средства слежки и прослушивания в автомобиле журналистки

По словам Ирины Гриб, устройства установили около десяти дней назад.

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В комментарии "Суспільному" журналистка сообщила, что связывает слежку со своим расследованием по "зерновому коридору". Таким образом, считает она, неизвестные ей лица пытались узнать круг ее общения и источники информации.

“Я писала о создании так называемых налоговых площадок, платежей 14% для фермеров, работающих с зерном. Я делаю большое расследование по "зерновому коридору" и писала, что скоро опубликую названия компаний, которые, по сути, являются налоговыми площадками”, – отметила она.

Ирина Гриб утверждает, что эти компании связаны с чиновниками в правоохранительных органах и руководстве области.

По поводу несанкционированной слежки и прослушивания журналистка обратилась с заявлением в полицию. Также она собирается уведомить об этом случае Государственное бюро расследований, комитет по свободе слова, омбудсмена и профсоюзные организации.

"Стыдно, что в воюющей стране правоохранительные ресурсы тратятся на запугивание и преследование журналистов и блогеров", – написала Ирина Гриб.

Напомним, за командой журналистов-расследователей Bihus.Info во время их корпоратива следили по меньшей мере 30 человек. Неизвестные установили камеры наблюдения во всех отельных номерах, где находились журналисты.

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