В Одессе скульптуру Екатерины II одели в черный пакет: ее готовят к демонтажу (фото)

Памятник российской царице все-таки демонтируют.
В Одессе памятник Екатерине ІІ огородили заграждением, а на скульптуру натянули черный пакет. У мемориала разместили объявления о том, что памятник российской императрице готовят к демонтажу.
Об этом сообщает "Суспильне".
Утром, 6 ноября, памятник Екатерине ІІ огородили заграждением, а на скульптуру натянули черный пакет. В городском совете Одессы сообщили, что это сделали коммунальщики.
Впоследствии на заборе повесили сообщение, в котором объяснили, что ведутся подготовительные работы по демонтажу и переносу скульптурной композиции "Основникам Одессы".
Екатерина ІІ в Одессе и требования демонтировать памятник
С начала полномасштабного вторжения России на территорию Украины одесские активисты начали активно требовать от городских властей демонтировать скульптуру российской царице.
В сентябре возле мемориала прошла акция протеста. Участники акции принесли плакаты с такими надписями "Снести убийцу", "Кате место в музее", "Екатерина = Путин". Люди также выкрикивали лозунги "Слава Украине!", "Путин х*йло".
В ноябре на голову памятника императрице Екатерине II надели красный колпак палача и прикрепили к руке статуи удавок из веревки.
Одесский мэр Геннадий Труханов предлагает создать парковый комплекс "Имперского и Советского прошлого", куда следует переместить часть архитектурных памятников Одессы.
Читайте также:
- "Памятник палачам Украины": в Одессе потребовали отправить "на помойку истории" монумент российской императрице
- Везли 1300 км к сыну: львовские медики осуществили последнюю мечту тяжелобольной украинки
- Над Одесщиной ПВО сбила 3 вражеские ракеты, выпущенные российским истребителем