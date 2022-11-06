В Одессе скульптуру Екатерины II одели в черный пакет: ее готовят к демонтажу (фото)

В Одессе памятник Екатерине ІІ огородили заграждением, а на скульптуру натянули черный пакет. У мемориала разместили объявления о том, что памятник российской императрице готовят к демонтажу.

Об этом сообщает "Суспильне".

Утром, 6 ноября, памятник Екатерине ІІ огородили заграждением, а на скульптуру натянули черный пакет. В городском совете Одессы сообщили, что это сделали коммунальщики.

Фото: Суспільне

Впоследствии на заборе повесили сообщение, в котором объяснили, что ведутся подготовительные работы по демонтажу и переносу скульптурной композиции "Основникам Одессы".

Фото: Суспільне

Екатерина ІІ в Одессе и требования демонтировать памятник

С начала полномасштабного вторжения России на территорию Украины одесские активисты начали активно требовать от городских властей демонтировать скульптуру российской царице.

В сентябре возле мемориала прошла акция протеста. Участники акции принесли плакаты с такими надписями "Снести убийцу", "Кате место в музее", "Екатерина = Путин". Люди также выкрикивали лозунги "Слава Украине!", "Путин х*йло".

В ноябре на голову памятника императрице Екатерине II надели красный колпак палача и прикрепили к руке статуи удавок из веревки.

Одесский мэр Геннадий Труханов предлагает создать парковый комплекс "Имперского и Советского прошлого", куда следует переместить часть архитектурных памятников Одессы.

Читайте также: