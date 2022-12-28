В Одессе сносят памятник российской императрице Екатерине II: объяснение горсовета

В городском совете говорят, что пора освобождаться от российских мифов.
В Одессе начали демонтаж памятника российской императрице Екатерине II. Его перенесут в музей.
Об этом сообщил вице-мер Одессы Олег Бриндак.
28 декабря в городе начался процесс демонтажа и переноса памятника "Учредителям Одессы".
"Таким образом, мы не только выполняем решения сессии, но и начинаем тяжелый, долгий, но необходимый процесс переосмысления собственной истории, освобождения от всех советских мифов", – сказал Бриндак.
Вице-мер Одессы подчеркнул, что Екатерину и четырех ее фаворитов перенесут в местный художественный музей.
Напомним, 28 декабря одесские СМИ сообщили, что в Одессе памятник Екатерине II начали доставать из заграждения.
Требование демонтировать монумент русской императрице
С начала полномасштабной войны России против Украины в Одессе заговорили о демонтаже монумента русской царице. Активисты устроили акции протеста с требованием убрать Екатерину II из украинского города.
В ноябре памятник Екатерине II огородили заграждением, а на скульптуру натянули черный пакет.
30 ноября городской совет Одессы проголосовал за демонтаж и перенос памятника "Учредителям Одессы" — императрице Екатерине II и полководцу Александру Суворову.
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