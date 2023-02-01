В Одессе снова действуют экстренные отключения света: что известно

В Одесской области в среду, 1 февраля, продолжаются экстренные отключения света. Графики почасовых отключений бездействуют.

Об этом сообщили на сайте ДТЭК Одесские электросети.

Также в течение дня 1 февраля могут быть длительные перерывы в электроснабжении жителей южной и западной части Одессы из-за ремонтных работ.

О ситуации в доме можно узнать, введя свой адрес на сайте ДТЭК.

В ДТЭК отмечают, что после массированного российского ракетного удара РФ по энергосистеме Украины 26 января были разрушены две подстанции, питающие Одессу и район. Энергетики возобновляют техническую возможность передавать электроэнергию по региону.

Напомним, россияне нанесли удары по объектам энергетической инфраструктуры в Одесской области. После этого возникли значительные проблемы с электроснабжением.

Исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук заявил, что из-за последней вражеской атаки жителей области могут ожидать более длительные отключения света, чем это было раньше. Ведь возникло множество повреждений инфраструктуры.

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