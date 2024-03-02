В Одессе снова возросло число погибших из-за обстрела России: фото

В Одессе 2 марта в 14:50 из-под завалов дома, в который попал "Шахед" оккупантов, достали тело еще одного человека. По состоянию на сегодняшний день количество погибших возросло до 5 человек.

Об этом сообщили в ГСЧС Украины.

"В 14:50 на уровне первого этажа спасатели ГСЧС высвободили из-под завалов пятое тело погибшего", — говорится в сообщении.

Спасатели продолжают разбирать завалы. Пока известно о 5 погибших, среди которых один ребенок.

Разбор завалов в Одессе / Фото: Главное управление ГСЧС Украины в Одесской области

Глава Одесской ОВА Олег Кипер уточнил, что под завалами нашли тело взрослого человека.

Обстрел Одессы 2 марта

Российская террористическая армия в ночь на 2 марта выпустила по Одессе 8 иранских дронов "Шахед". 7 БПЛА удалось сбить, однако один попал по многоэтажному жилому дому.

Оккупанты убили людей, пока те спали в своих квартирах. Среди погибших есть ребенок. 3 марта в Одессе объявлен День траура.

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