В Одессе снова возросло число погибших из-за обстрела России: фото

Спасательные работы на месте попадания продолжаются.
В Одессе 2 марта в 14:50 из-под завалов дома, в который попал "Шахед" оккупантов, достали тело еще одного человека. По состоянию на сегодняшний день количество погибших возросло до 5 человек.
Об этом сообщили в ГСЧС Украины.
"В 14:50 на уровне первого этажа спасатели ГСЧС высвободили из-под завалов пятое тело погибшего", — говорится в сообщении.
Спасатели продолжают разбирать завалы. Пока известно о 5 погибших, среди которых один ребенок.
Глава Одесской ОВА Олег Кипер уточнил, что под завалами нашли тело взрослого человека.
Обстрел Одессы 2 марта
Российская террористическая армия в ночь на 2 марта выпустила по Одессе 8 иранских дронов "Шахед". 7 БПЛА удалось сбить, однако один попал по многоэтажному жилому дому.
Оккупанты убили людей, пока те спали в своих квартирах. Среди погибших есть ребенок. 3 марта в Одессе объявлен День траура.
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