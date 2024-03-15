В Одессе снова возросло количество жертв в результате российского обстрела

По состоянию на 17:00 15 марта стало известно уже о 19 погибших и 73 пострадавших от ракетного удара России по Одессе.

Об этом сообщил Генеральный прокурор Украины Андрей Костин.

"Россия не прекращает терроризировать Одессу. По состоянию на 17:00 уже известно о 19 погибших и 73 пострадавших в результате очередных ракетных атак врага. Среди жертв и пострадавших — местные жители, медики, сотрудники ГСЧС. Второй обстрел произошел, когда экстренные службы оказывали помощь пострадавшим первого удара. Правоохранители и прокуроры фиксируют последствия еще одного коварного военного преступления агрессора. Возбуждено уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны, сопряженного с умышленным убийством", — сообщил он.

Напомним, в Одессе россияне 15 марта применили коварную тактику "огневого вала", нанеся два последовательных ракетных удара по городу. Среди погибших и пострадавших есть представители медицины и спасательной службы, которые прибыли на место первого удара оказывать помощь. После этого произошел повторный удар, в результате чего погибли прибывшие для оказания помощи люди и те, кто не успел в укрытие.

Россия ударила по Одессе баллистическим оружием из временно оккупированного Крыма. Скорее всего, это были "Искандер-М", которые разрушили трехэтажное здание в рекреационной зоне, еще по меньшей мере 10 частных домов получили повреждения.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.