В Одессе снова выключают свет не по графику: что известно

Продолжаются экстренные отключения.
В Одесской области 2 февраля снова будут введены экстренные отключения света. Графики почасовых отключений не работают.
Об этом сообщили в ДТЭК Одесские электросети.
"После массированного российского ракетного удара РФ по энергосистеме Украины 26 января были разрушены две подстанции, питающие Одессу и район", — говорится в сообщении.
Отмечается, что накануне энергетики завершили работы на высоковольтной линии, выведенной в аварийный ремонт, и заменили поврежденное оборудование новым.
К слову, проверить информацию о текущих отключениях можно здесь.
Напомним, исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук заявил, что из-за последней атаки жителей Одесщины могут ожидать более длительные отключения света, чем это было раньше. Ведь возникло множество повреждений инфраструктуры.
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