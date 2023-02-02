В Одессе снова выключают свет не по графику: что известно

В Одесской области 2 февраля снова будут введены экстренные отключения света. Графики почасовых отключений не работают.

Об этом сообщили в ДТЭК Одесские электросети.

"После массированного российского ракетного удара РФ по энергосистеме Украины 26 января были разрушены две подстанции, питающие Одессу и район", — говорится в сообщении.

Отмечается, что накануне энергетики завершили работы на высоковольтной линии, выведенной в аварийный ремонт, и заменили поврежденное оборудование новым.

К слову, проверить информацию о текущих отключениях можно здесь.

Напомним, исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук заявил, что из-за последней атаки жителей Одесщины могут ожидать более длительные отключения света, чем это было раньше. Ведь возникло множество повреждений инфраструктуры.

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