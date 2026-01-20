В Одессе со стрельбой похитили 19-летнюю девушку: подробности резонансного преступления

Вещественные доказательства

Инцидент произошел на прошлой неделе среди дня на улице Старопортофранковской в Одессе. Группа мужчин, применив оружие, силой посадила 19-летнюю девушку к автомобилю и скрылась с места происшествия.

Об этом сообщает Национальная полиция Украины.

Место преступления / © twitter.com/Національна Поліція

Детали дела

О похищении в полицию сообщила знакомая потерпевшей, которая стала очевидцем происшествия. По ее словам, неизвестные мужчины произвели выстрел в воздух, после чего насильно затолкали девушку в машину и уехали в неизвестном направлении.

Сотрудники отделения полиции №1 Одесского районного управления полиции №1 немедленно приступили к оперативно-розыскным мероприятиям. Правоохранителям удалось поминутно восстановить маршрут движения автомобиля злоумышленников и менее чем через два часа установить их местонахождение.

Подозреваемые были задержаны вместе с похищенной девушкой возле квартиры одного из них. К счастью, потерпевшая не получила физических повреждений.

Как выяснили следователи, к преступлению причастны трое мужчин в возрасте 21, 25 и 40 лет, двое из которых девушка знала лично. По предварительным данным, 21-летний фигурант пригласил потерпевшую на встречу. Когда она пришла вместе с подругой, к ним подъехал автомобиль с тремя мужчинами.

Преступник, участвовавший в похищении девушки в Одессе / © Национальная полиция Украины

Пока самый старший оставался возле машины, младший оттолкнул женщину и выстрелил в воздух из пистолета, а третий силой затолкал девушку в салон авто. Там ей обмотали руки скотчем и отвезли в квартиру одного из злоумышленников.

Во время обысков у мужчин изъяли пистолет (предварительно стартовый), мобильные телефоны и автомобиль. Всем троим сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 146 УК Украины — незаконное лишение свободы или похищение человека, совершенное группой лиц. За это им грозит до пяти лет заключения.

Кроме того, 21-летнему фигуранту инкриминируют еще и ч. 4 ст. 296 УК Украины — хулиганство с применением предмета, заготовленного для нанесения телесных повреждений. Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы.

Суд избрал подозреваемым меры пресечения: младшего взяли под стражу с правом внесения залога в размере 266 240 гривен, 25-летнего отправили под круглосуточный домашний арест, а 40-летнему назначили ночной домашний арест. Досудебное расследование продолжается.

Ранее мы сообщали, что в польском городе Тихи (Силезское воеводство) мужчина силой затащил 3,5-летнего ребенка в автомобиль прямо на улице и скрылся в неизвестном направлении. Правоохранители немедленно объявили розыск по всему региону.

Менее чем через час полиции удалось остановить белую Skoda в соседнем городе Жоры, задержать подозреваемого и вернуть ребенка матери невредимой. Позже следователи установили, что похитить малыша пытался его родной отец — гражданин Турции, проживающий в Украине. Впрочем, сделал он это без разрешения матери, которая является гражданкой Украины.

Это дело квалифицируется как так называемое «родительское похищение», и полиция Тихов продолжает расследование под процессуальным надзором районной прокуратуры, чтобы выяснить все обстоятельства и мотивы действий задержанного.