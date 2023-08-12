В Одессе сотрудник полиции ударом повалил мужчину на землю: появилось видео

Что предшествовало конфликту, пока неизвестно, поскольку на видео попала только часть перепалки.

В Одессе сотрудник полиции ударом повалил мужчину на землю.

Все действия полицейских снимала на видео жена потерпевшего, а затем обнародовала в Сети.

На опубликованных кадрах между полицейскими и мужчиной происходит словесная перепалка. Что предшествовало конфликту, пока неизвестно, поскольку на видео попала только часть перепалки.

Пара требовала от сотрудников полиции какой-то протокол и одновременно использовала брань и оскорбительную лексику.

"У нас есть какие-то права. Дай напишу объяснение. Стой говорю, бл**ь", — кричал мужчина в очках.

Снимавшая видео женщина обвинила сотрудника полиции в том, что он вывернул ее мужу плечо.

Потом сотрудник полиции наступил на ногу мужчине, после чего сказал, что это было случайно. Все зафиксировала камера.

Сотрудник полиции не выдержал оскорблений и ударил мужчину. Тот упал на асфальт. После чего полицейский сказал: "Предупреждаю о применении против вас физической силы".

Женщина начала кричать и просить прохожих вызвать скорую. В это время потерпевший лежал на асфальте и держался за голову.

В Одессе сотрудник полиции ударом повалил мужчину на землю

Напомним, в Киеве полицейские сообщили о подозрении мужчине, который вел себя агрессивно и напал на правоохранителей, когда его остановили за нарушение ПДД.

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