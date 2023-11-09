В Одессе сотрудники ТЦК не смогли забрать мужчину с улицы в военкомат: что произошло (видео)

Случайный прохожий поинтересовался законностью действий военных и предложил вызвать полицию.
В Сети появилось видео из Одессы, на котором, вероятно, сотрудники местного ТЦК неожиданно отказались от своего намерения забирать мужчину с улицы в военкомат.
Судя по опубликованным в четверг, 9 ноября, кадрам, это произошло после того, как случайный прохожий поинтересовался законностью действий военных.
В частности, он поинтересовался у мужчины, забирают ли его незаконно и предложил ему вызвать полицию.
После кратких раздумий мужчина сказал, что не против прибытия полиции.
После короткого совещания люди в военной форме закрыли дверцу своего красного бусика и покинули место "охоты" на военнообязанных. Прохожий был удивлен такой уступчивостью и поинтересовался, куда направляются люди в военной форме, но автомобиль уже тронулся с места.
В подписи к опубликованному видео говорится, что этот случай произошел на улице Рихтера в Одессе.
Напомним, недавно в Одессе произошел скандал, связанный с ТЦК. В соцсетях появилось видео, на котором женщина ссорится с представителями военкомата из-за того, что якобы последние доставили в ТЦК ее отца, совсем недавно перенесшего сложную операцию.
Читайте также: