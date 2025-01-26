В Одессе сотрудники ТЦК сломали ребра и пробили легкие сыну журналистки: подробности инцидента

В Одессе сотрудники ТЦК избили сына журналистки Виктории Колтуновой. Его вывезли за город, требовали деньги, били три часа и оставили без сознания. В результате он получил тяжелые травмы, включая сломанные ребра и пробитое легкое, и нуждается в операциях. Представителями в Одесском областном территориальном центре комплектования и социальной поддержки уже отреагировали на ситуацию.

Об этом она рассказала на своей странице в Facebook.

"Моего сына схватило ТЦК, вывезли за город, и хотя у него есть все документы о том, что я, его мать, и его жена – инвалиды 2 группы, его избивали около трех часов, требовали деньги, а затем выбросили на дорогу без сознания, решив, что он умер. Люди вызвали скорую помощь. легкое, ушиб селезенки и сотрясение мозга. Сделали одну операцию на легкие, но она была неудачной, в понедельник будут перерабатывать.

Она рассказала "Думской", что инцидент произошел 23 января на улице Филатова, три человека затащили ее сына в автобус и начали избивать. 51-летний мужчина является опекуном жены и матери, которые имеют инвалидность, и сам страдает астмой.

"Повезли его на Заньковецкую, где приемный пункт. Один из них вышел, а когда вернулся — автобус развернулся и уехал в райотдел. Максим обрадовался, он думал, что сейчас в полиции он покажет, что в Действии, в Резерве +" есть все документы, что у него на руках инвалиды. Но повезли его в Суворовский военкомат. Сначала эти мужики ему говорят: ты или звони маме, чтобы деньги привезла, или иди туда, в военкомат". Он говорит, что у моей мамы нет денег. И его отвели в Суворовский военкомат. В этом военкомате уже посмотрели в Резерве+ и говорят: "Он нам не нужен, у него там куча инвалидов, еще астма. И ноги поломанные. Выбросьте его на улицу", — рассказала Виктория.

Журналистка сообщила, что полиция не приняла заявление, а ТЦК позже принесла извинения, признав свою вину.

В ответ на обвинения в избиении Максима Колтунова представителями ТЦК сообщили, что проводится служебная проверка. Созданная комиссия собирает доказательства и опрашивает свидетелей. Если факты подтвердятся, ТЦК предоставит поддержку стражам порядка для расследования инцидента.

"Мы категорически осуждаем любые проявления насилия или унижающее человеческое достоинство поведение. Для нас это одна из важнейших ценностей, которой должны соблюдаться все без исключения", — говорится в сообщении.

В ТЦК подчеркнули, что военнослужащие и сотрудники должны действовать исключительно в рамках закона, соблюдая Кодекс поведения и прав человека. Любые нарушения этих принципов недопустимы и влекут ответственность. Для предотвращения подобных инцидентов проводятся учения по правам человека и внедрены дополнительные механизмы внутреннего контроля.

Напомним, юрист Орест Гладьо объяснил, что если мужчина садится в транспортное средство работников ТЦК или полиции без протокола, это считается его добровольным согласием на доставку в ТЦК.

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