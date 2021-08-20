В Одессе сотрудники уголовного розыска продавали наркотики: часть денег отдавали в "общак", — СМИ

В Одессе сотрудники уголовного розыска продавали наркотики: часть денег отдавали в "общак", — СМИ

Деятельность организованной преступной группы, в которую входили полицейские, разоблачила СБУ.

В пятницу, 20 августа, в Одессе сотрудники Службы безопасности Украины провели задержания участников ОПГ, в которую входили двое сотрудников уголовного розыска Хаджибейского отдела полиции.

Об этом сообщает местный Telegram-канал "Одеса.info", опубликовав фото с места задержания.

В сообщении говорится, что правоохранителей подозревают в продаже наркотиков. В служебном кабинете одного из сотрудников уголовного розыска изъяли амфетамин, а в его личном автомобиле — марихуану.

По обнародованной информации, часть прибыли злоумышленники отдавали в "воровской общак" южных областей.

Фото: Telegram/Одесса. info

Официального комментария по поводу задержания ни в Нацполиции, ни в СБУ пока не сделали.

Напомним, ранее в Одессе нашли тело заместителя руководителя управления патрульной полиции города Измаила Ивана Митькина, который несколько дней назад исчез при загадочных обстоятельствах и перестал выходить на связь.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку