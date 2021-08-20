В Одессе сотрудники уголовного розыска продавали наркотики: часть денег отдавали в "общак", — СМИ

Деятельность организованной преступной группы, в которую входили полицейские, разоблачила СБУ.
В пятницу, 20 августа, в Одессе сотрудники Службы безопасности Украины провели задержания участников ОПГ, в которую входили двое сотрудников уголовного розыска Хаджибейского отдела полиции.
Об этом сообщает местный Telegram-канал "Одеса.info", опубликовав фото с места задержания.
В сообщении говорится, что правоохранителей подозревают в продаже наркотиков. В служебном кабинете одного из сотрудников уголовного розыска изъяли амфетамин, а в его личном автомобиле — марихуану.
По обнародованной информации, часть прибыли злоумышленники отдавали в "воровской общак" южных областей.
Официального комментария по поводу задержания ни в Нацполиции, ни в СБУ пока не сделали.
Напомним, ранее в Одессе нашли тело заместителя руководителя управления патрульной полиции города Измаила Ивана Митькина, который несколько дней назад исчез при загадочных обстоятельствах и перестал выходить на связь.