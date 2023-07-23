В Одессе спасатели достали из-под завалов женщину, чудом выжившую в результате российской атаки

В результате вражеской атаки в Одессе разрушен частный дом.
Из-под завалов спасатели достали женщину, чудом выжившую.
Об этом сообщает Telegram-канал с новостями и официальными комментариями органов власти Одессы.
Соответствующие службы фиксируют разрушение, после чего коммунальщики начнут ликвидацию последствий атаки.
В результате очередной атаки россиян на мирную Одессу — 19 раненых людей, один погибший.
Об этом сообщает Одесская ОВА в социальных сетях.
Разрушены 6 жилых, в том числе многоквартирных домов. Повреждены два памятника архитектуры, храм. Изуродованы десятки автомобилей. Во многих постройках выбиты окна, повреждены крыши и фасады.
На одной из центральных площадей Одессы попаданием российской ракеты изуродован собор украинской православной церкви (московского патриархата).
Напомним, что в Одессе вследствие вражеской атаки повреждение гражданской инфраструктуры, жилых домов и религиозного учреждения.
Напомним, что ранее в Одесской области прогремели мощные взрывы.
Также Запорожью угрожала враждебная баллистика.
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