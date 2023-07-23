В Одессе спасатели достали из-под завалов женщину, чудом выжившую в результате российской атаки

В результате вражеской атаки в Одессе разрушен частный дом.

Из-под завалов спасатели достали женщину, чудом выжившую.

Об этом сообщает Telegram-канал с новостями и официальными комментариями органов власти Одессы.

Соответствующие службы фиксируют разрушение, после чего коммунальщики начнут ликвидацию последствий атаки.

В результате очередной атаки россиян на мирную Одессу — 19 раненых людей, один погибший.

Об этом сообщает Одесская ОВА в социальных сетях.

Разрушены 6 жилых, в том числе многоквартирных домов. Повреждены два памятника архитектуры, храм. Изуродованы десятки автомобилей. Во многих постройках выбиты окна, повреждены крыши и фасады.

На одной из центральных площадей Одессы попаданием российской ракеты изуродован собор украинской православной церкви (московского патриархата).

Напомним, что в Одессе вследствие вражеской атаки повреждение гражданской инфраструктуры, жилых домов и религиозного учреждения.

Напомним, что ранее в Одесской области прогремели мощные взрывы.

Также Запорожью угрожала враждебная баллистика.