В Одессе спасатели нашли пустую лодку в море, а позже и тело рыбака

В Одессе спасатели нашли пустую лодку в море, а позже и тело рыбака

Обстоятельства и причины гибели на воде устанавливаются.

В Одессе во время осмотра акватории спасатель поста "Монастырский" обнаружил пустую лодку. На место был направлен муниципальный спасательный патруль и водолазы.

Об этом сообщили в пресс-службе Департамента муниципальной безопасности Одесского городского совета.

"Спасательной службой Одессы были немедленно организованы поиски как на суше, так и на месте нахождения лодки под водой. К сожалению, поиски результатов не дали", — заявили в ведомстве.

Спасателями лодка была отбуксирована на муниципальную спасательную базу, связались с участковым и полицией. Позже к муниципалам поступило сообщение, что в районе санатория "Магнолия" на закрытой территории справа от "Бухты укрытия" было обнаружено тело мужчины.

После извлечения тела из воды и визуального осмотра установлено сходство погибшего с фото на пропуске, который был найден ранее в лодке.

Сейчас делом занимается следственно-оперативная группа. Видимых повреждений на теле не обнаружено, обстоятельства и причины гибели на воде устанавливаются.

Напомним, в с. Ясниска, недалеко от Львова, в местном карьере утонул 31-летний мужчина.

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