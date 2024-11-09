В Одессе спасатели потушили пожар в ЖК после атаки дронов — очевидцы

Информация уточняется.
В ночь на 9 ноября спасатели потушилипожар в ЖК в Одессе после атаки вражеских беспилотников.
Об этом информируют очевидцы в социальных сетях.
"ГСЧС справилось с пожаром", — сообщают местные жители.
Пока нет официальной информации о раненых или погибших и в целом ситуацию в Одессе по прилету.
Также ранее утверждалось, что кое-где в Одессе пропал свет после атаки "шахедов".
Ожидают подробности инцидента от чиновников.
К тому же в социальных сетях распространяется информация о том, что ударили по еще одному ЖК, там образовалась воронка посреди двора. Также враг нанес удар по частному сектору – ранен в результате действия обломков.
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