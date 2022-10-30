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В Одессе спасли 2-дневного младенца, который родился в катакомбах: фото

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В Одессе спасли 2-дневного младенца, который родился в катакомбах: фото

Фото: Юлия Никандрова

Мать ребенка злоупотребляет наркотиками.

В Одессе спасли младенца, которого мать родила в катакомбах.

Об этом сообщила начальник службы по делам детей Одесского городского совета Юлия Никандрова.

Полиция во время пешего рейда в катакомбах обнаружила младенца. Мальчик родился всего два дня назад. Сразу после того, как ребенка обнаружили, мальчика спасли.

"Вместе с полицией спасли 2-дневного от рождения мальчика. Полиция совершала пеший рейд. По предварительной информации, мать злоупотребляет наркотическими препаратами. Малыша родила прямо в катакомбах. Сейчас младенец в безопасности", — написала Никандрова.

Фото: Юлия Никандрова / ©
Фото: Юлия Никандрова

Смерть детей в Украине

В городе Любомле Волынской области 28 октября обнаружили тело 9-летнего мальчика. Ребенок гулял по заброшенному зданию, когда мальчика привалила бетонная плита.

В Кривом Роге подозревают мать, которая в октябре родила здорового ребенка, однако выбросила младенца в уличную уборную. Тело ребенка заметили вызвавшие полицию соседи.

А в Днепре скончалась 8-летняя девочка. Ребенок отравился консервированными грибами, которые приготовила бабушка. Медики несколько дней боролись за жизнь девочки, однако она скончалась.

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Автор
Мария БойкоМария Бойко
Дата публикации
Просмотры
326
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