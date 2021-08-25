В Одессе спасли женщину, которая упала в двухметровый подвал и сломала руку

Пенсионерка не смогла самостоятельно выбраться.
Одесские спасатели вытащили 87-летнюю женщину, которая упала в двухметровый подвал на улице Суперфосфатной и не могла самостоятельно выбраться.
Об этом сообщили в ГСЧС Одесской области.
Спасатели на носилках подняли пострадавшую из подвала и передали ее бригаде скорой помощи.
У женщины диагностировали перелом руки и травму поясничного отдела позвоночника.
Ранее стало известно, что в городе Днепр женщина не могла самостоятельно снять кольцо с пальца, поэтому вызвала спасателей.
Когда спасатели прибыли, то палец на котором находилось украшение, уже значительно отек. Используя пылку и кусачки, они разрезали кольцо и сняли его.